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Spor Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Spor

Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 23:13:28 -
Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

ESKİŞEHİR (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Siyah-kırmızılı ekip, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Aydeniz Et Balıkesirspor maçı öncesinde Kovid-19 testinden geçti.

Yapılan testler sonucunda bir oyuncunun Kovid-19'a yakalandığı belirlendi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Takımımıza, Gürlife Hastanesi tarafından bugün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzun testinde daha pozitif bulgu tespit edilmiştir. A takımımızda bugün çıkan sonuçlar neticesinde toplam 8 oyuncumuzun takip, tedavi ve izolasyon süreçleri devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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