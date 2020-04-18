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Aktüel

Eskişehir’den örnek görüntüler

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, vatandaşlar kısıtlamadan bir saat önce evlerine çekilerek örnek görüntüler oluşturdu.

2020-04-18 02:16:06 -
Eskişehir’den örnek görüntüler

Eskişehir’de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, vatandaşlar kısıtlamadan bir saat önce evlerine çekilerek örnek görüntüler oluşturdu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Pazartesi günü açıklanan ‘Sokağa çıkma kısıtlaması’ kapsamında, birçok vatandaş ikametleri için marketlerden ihtiyaçlarını karşılayarak hafta sonuna hazırlandı. Bu kapsamda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de kent genelinde tedbirlerini alarak, polis ve bekçi ekiplerini tam kapasite görevlendirdi. Şehirdeki tüm kavşak ve ana caddelerde görev alan polis ekiplerinin yanı sıra bekçiler de kendi bölgelerindeki mahalleleri kontrol etti.


Alınan tedbirlerle birlikte kent halkı ise, Cuma akşamı saat 23.00 itibari ile sokaklardan adeta elini ayağını çekti. Herhangi bir aksaklık yaşanmadan insanların sükunet içinde evlerine gitmeleri ise örnek görüntüler oluşturdu.

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