Eskişehir'deki modern laboratuvarlarda Türk sporuna bilimsel destek

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde sportif performansın değerlendirilmesi amacıyla kurulan 7 laboratuvar, başta milli takımlar olmak üzere spor kulüplerine ve sporculara yönelik test ve çeşitli ölçüm hizmetleri sunuyor.

ESTÜ İki Eylül Yerleşkesi'nde bulunan 12 bin 500 kişilik futbol ve atletizm pisti ile 5 bin 25 kişilik spor salonunun yanı sıra cimnastikten badmintona her türlü spor faaliyetinin yapılabildiği 66 bin 89 metrekare kapalı alana sahip Spor Bilimleri Fakültesi, bu alanda ülkenin önemli imkanlara sahip eğitim kurumlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Fakülte bünyesinde faaliyet gösteren insan performans, hareket ve motor kontrol, egzersiz ve oksidatif stres, kinantropometri, fonksiyonel hareket, psikomotor, hipoksi laboratuvarlarında milli takımlar, kulüpler ve sporculara hizmet sunuluyor.

Laboratuvarlarda, performanstan antrenman bilgilerine, egzersiz sonrası vücut tepkilerinden kuvvet verilerine kadar futboldan hentbola, voleyboldan atletizme her branştan sporcuya rahatlıkla ölçüm yapılabiliyor. Elde edilen verilerle bilimsel yayın olarak literatüre katkı sağlayan ESTÜ, sunulan performans verileriyle sporcuların daha iyi seviyelere gelmesine imkan sağlıyor.

ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Veli Onur Çelik, AA muhabirine, ESTÜ yerleşkesindeki spor kompleksinde birçok amaca yönelik tesisin yer aldığını söyledi.

Pek çok branştan profesyonel ve amatör sporculara hizmet verdiklerini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Eskişehirspor'a, profesyonel basketbol ve hentbol takımlarına, çeşitli federasyonların milli sporcularına ve takımlarına antrenman, test ve çeşitli ölçümler gibi hizmetler veriyoruz. Zengin spor tesisinin yanı sıra önemli laboratuvarlarımız da var. Bu laboratuvarlarda da sporcuların dünya standartlarından tüm ölçüm ve performans değerlendirmelerini gerçekleştirip raporluyoruz. Hem bilimsel yayın olarak literatüre katkı olarak sağlıyoruz hem de sporcular, yöneticiler ve antrenörlere yararlı veri olarak sunuyoruz. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi değerlendiremiyorsunuz. Değerlendiremezseniz de yönetemezsiniz."

Çelik, 21'inci yüzyılda hem bireysel hem takım olarak sporcuların performanslarının sportif organizasyonların başarılarını da bire bir etkilediğini vurguladı.

Bu yüzyılda performansa yönelik bilgilerin raporlanmasının önemine değinen Çelik, "Performans bilgilerinin raporlanması, çok önemli bir endüstri haline gelen spor alanında sportif başarının en önemli belirleyicilerinden biri kabul ediliyor. Türkiye'deki tüm spor kulüplerinin, federasyonların, başarılı sporcuların ölçümlerini laboratuvarlarımızda gerçekleştirebilmek, antrenmanlarını yapmalarını sağlamak için tüm desteği vermeye hazırız. Tüm spor kulüplerinin ve federasyonların yerleşkemizdeki geniş sportif faaliyet alanlarından ve laboratuvarlardan faydalanabilmesi mümkün." diye konuştu.

Test ölçüm ve değerlendirilmesi için dışarıda bu işi yapmaya çalışan spor işletmelerinden çok farklı olarak kar amacı gütmeyen bir politikayla yol izlediklerini anlatan Çelik, hizmetlerden yararlanmak isteyenleri üniversiteye beklediklerini sözlerine ekledi.





- "Sporcuların daha iyi seviyelere gelmelerini planlıyoruz"

İnsan Performans Laboratuvarı sorumlusu Doç. Dr. Barış Gürol ise laboratuvarda sporcuların temel motorik özelliklerini ölçtüklerini aktardı.

Kuvvet, sürat, dayanıklılık, hareket ve koordinasyon üzerine ölçümler gerçekleştirdiklerini bildiren Gürol, "Sporcuların daha iyi seviyelere gelmelerini planlıyoruz. Bunun için farklı zamanlarda sıçrama, sürat ve dayanıklılık gibi testler uyguluyoruz. Bunları raporlandırıp sporculara, antrenörlere ve spor bilimcilere sunuyoruz. Sporda sayısal veriler çok önemli." dedi.

Kinantropometri Laboratuvarı sorumlusu Doç. Dr. Gülsüm Güven, çeşitli ölçüm teknikleri ve cihazlarla sporcuların vücut yapısı ve kompozisyonlarını belirleyip sınıflandırmalar yaptıklarını belirtti.

Ölçümlerin ardından vücut yağ yüzdesini belirlediklerini dile getiren Güven, "Kemik ve mineral yoğunluğunu hesaplayabiliyoruz. Sporcunun kategorisini belirleyebiliyoruz. Böylece sporcuya özel antrenman ve egzersiz programı verilebilir." ifadelerini kullandı.

Egzersiz ve Oksidatif Stres Laboratuvarı sorumlusu Doç. Dr. Hayriye Çakır Atabek de egzersize bağlı olarak serbest radikal hasarı belirlemeye yönelik çalıştıklarını kaydetti.

Tespit edilen hasar sonucunda antrenmanlarda yapılan uygulamalarla sporcunun nasıl bir adaptasyon sağladığını anlamaya çalıştıklarını söyleyen Atabek, "Egzersiz uygulamalarının hücresel düzeyde nasıl etki yaptığını anlamak için kan örnekleri alıyoruz. Bu örneklerden serum plazma ayrışımı yaparak bazı belirteçleri inceliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



