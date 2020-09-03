Eskişehir'deki 3 üniversiteden güz dönemi eğitim modeli için ortak karar

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) yönetimleri, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uygulanacak eğitim modeli için alınan ortak kararı açıkladı.

Anadolu Üniversitsi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu imzası ile yayınlanan açıklamada, tüm dünyayı tehdit eden Kovid-19 salgını nedeniyle 2019-2020 bahar yarıyılında eğitim ve öğretim faaliyetleri büyük ölçüde uzaktan öğretim teknikleri kullanılarak yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının hala devam etmesi ve henüz vaka sayılarının beklenen seviyeye düşmemesi nedeniyle örgün eğitimin bütünüyle uygulanabilir olmadığı vurgulandı. Ancak üniversitelerin çok farklı alanlarda eğitim-öğretim faaliyeti göstermesi sebebiyle de tüm akademik birimlerde uzaktan eğitimin uygulanamayacağı ifade edildi.

Öğrencilerin, akademik ve idari personelin Kovid-19 salgınından korunması amacıyla kamu sağlığını önceleyerek alınan kararda teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan öğretim yöntemleri ile yürütüleceği, salgının seyrine göre öğretim metodunda değişiklik yapılabileceği kaydedildi.

Ortak açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Öğrencilerin, idari ve akademik personelin Kovid-19 salgınından korunması ve kamu sağlığı önceliğinde kaliteden ödün vermeden, eğitim öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve güvenli şekilde yürütülebilmesi için 2020-2021 akademik yılı güz döneminde, Yabancı Diller Yüksekokulundaki İngilizce hazırlık eğitiminin tümüyle uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi ortamlarda verilmesine, ilgili özel koşullar ve ilgili disipline özgü ulusal ya da uluslararası standartlara uyma zorunluluğu bulunanlar haricindeki tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında teorik derslerin mümkün olduğu ölçüde uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi ortamda yürütülmesine, akademik birimlerde hangi öğretim metodunun uygulanacağının üniversitelerin senatoları tarafından belirlenmesine, uygulama ve laboratuvar derslerinin uzaktan öğretim yöntemleriyle uzaktan yapılmasına, mümkün olmayan durumlarda ise yarıyıl sonunda veya bahar yarı yılında yüz yüze yapılmasına, bahar yarıyılında da yapılamaması durumunda bu dersler için yaz döneminde yoğunlaştırılmış program uygulanmasına, pandeminin seyrine göre öğretim metodunda yüz yüze, uzaktan değişiklik yapılabilmesine, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi eğitim öğretim planı ile ilgili detayların ilgili üniversitelerin web sitesinde duyurulmasına karar verilmiştir."