Eskişehir'de zehir operasyonu
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda enselenen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan O.Ö, O.S.İ. ile S.D. gözaltına alındı.
Otomobilde yapılan aramada, içecek şişelerinin içine gizlenmiş 732 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.