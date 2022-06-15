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Yerel Eskişehir'de zehir operasyonu
Yerel

Eskişehir'de zehir operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda enselenen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 20:26:00 -
Eskişehir'de zehir operasyonu

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan O.Ö, O.S.İ. ile S.D. gözaltına alındı.

Otomobilde yapılan aramada, içecek şişelerinin içine gizlenmiş 732 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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