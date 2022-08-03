Eskişehir'de yüzde 40 oranında su zammına sert tepki

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısındaki yüzde 40’lık su zammı kararına bir eleştiride daha bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, suya yapılan zammı savunur şekilde yapılan açıklamaları hayretle takip ettiklerini belirtti. ESKİ’nin bir önceki yıl ne kadar kar elde ettiğini ve 2020’nin ilk altı ayı ne kadar kar elde edildiğini belirten Çalışkan, “Bir kez daha yineliyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yüzde 40’lık su zammı kabul edilemez. Öncelikle su zammı talebinin neden olağan değil de olağanüstü toplantılarla gündeme getirilmesinin açıklanması gerekir. Bu tarih için bu oranda zammın elzem olmasının sebebi nedir ki olağan toplantı zamanı beklenmemiştir. İradesi su zammına ‘hayır’ olanlara ikinci toplantıda yani bir haftalık zaman diliminde neyin değiştiğini sormak lazım” ifadelerini kullandı.

“Bu karlılığın içinde neden vatandaşlarımızın kullanma suyuna zam yapma gereği duyulmuştur”

Eskişehirlilerin konu hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Çalışkan, “ESKİ’nin geçen yılki bilançosu nedir? ESKİ bir önceki yıl ne kadar kâr etmiştir? ESKİ üst üste olağanüstü toplantı yaptığı temmuz ayı öncesi, 2022 yılının ilk altı ayında ne kadar bütçe fazlası yani kâr elde etmiştir? Bizim gördüğümüz kadarıyla ESKİ, büyükşehir belediyesine 3 yılda 100 milyon TL’ye yakın borç ve devir işlemi gerçekleştirmiştir. Bu kârlılığın içinde neden vatandaşlarımızın kullanma suyuna zam yapma gereği duyulmuştur? ESKİ bütçe fazlasını yeni kullanma ve içme suyu kaynakları bulmaya dönük çalışmalar için harcaması gerekirken ayrıca birçok caddenin atık yağmur suyu giderleri dahi yokken neden büyükşehir belediyesine kaynak aktarmaya devam etmiştir? Bu soruların cevapları ivedi şekilde hemşehrilerimizle paylaşılmalıdır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı zam, kamuoyuna kâr oranları açıklanmadığı sürece kabul edilemez” şeklinde konuştu.