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Eğitim Eskişehir’de yüz yüze eğitime mi geçildi? Eskişehir’de hangi sınıflar uzaktan eğitim olacak?
Eğitim

Eskişehir’de yüz yüze eğitime mi geçildi? Eskişehir’de hangi sınıflar uzaktan eğitim olacak?

Son dakika Eskişehir haberleri: Artan korona vakaları nedeniyle yüz yüze eğitime devam eden kırmızı kategorideki iller tek tek uzaktan eğitime geçiyor. Kırmızı renkli (Çok yüksek riskli) iller arasında yer alan Eskişehir’de son dakika yüz yüze eğitim kararı geldi. Eskişehir’de bazı sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi. Peki Eskişehir’de yüz yüze eğitime mi geçildi? Eskişehir’de hangi sınıflar uzaktan eğitim olacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 07:45:00 - 2021-04-06 07:46:53
Eskişehir’de yüz yüze eğitime mi geçildi? Eskişehir’de hangi sınıflar uzaktan eğitim olacak?

Eskişehir Valilikten yapılan açıklamada, Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiğini açıkladı.

Eskişehir Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararları açıkladı. Valiliğin açıklamasında şöyle denildi: Koronavirüs (Covid­19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Eskişehir’de hangi sınıflar uzaktan eğitim olacak?

Bu kapsamda;

1. İlimizde vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla ekli listede yer alan eğitim kurumlarının ve tüm özel öğretim kurumlarının (Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları hariç) 8 ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine,

2. İlimizde bulunan park, bahçe, tematik park, mesire alanları vb. yoğunluk oluşturan alanlara girişlerin kısıtlanmasına,

3. 12.03.2021 tarihli ve 11 nolu kararımızın 3. maddesinde yer alan “Ayrıca, Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına,” hükmü gereğince izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesine,

4. Pandemi ile ilgili alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlara;

Birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası, iş yeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 3 gün; dördüncü ihlalde 1 ay süreyle faaliyet durdurma cezalarının uygulanmasına, Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 27 Mart-2 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Eskişehir’de 358,90  olmuştu.

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