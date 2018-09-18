Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışan gence tramvay çarptı
17 yaşındaki gence tramvay çarptı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.18 Eylül 2018 Salı 14:51
Uluönder Mahallesi-Batıkent seferini yapan tramvay, İsmet İnönü 2 Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Enes Küçük'e çarptı.
Tramvayın altında sıkışan Küçük, kaza yerine sevk edilen ekipler tarafından kısa sürede çıkarılarak ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Küçük'ün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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