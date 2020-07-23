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Aktüel

Eskişehir'de yolda bitkin halde bulunan tilki, barınağa teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-23 08:56:42 -
Eskişehir'de yolda bitkin halde bulunan tilki, barınağa teslim edildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulduğu tilki yavrusunu aracına alan sürücü, hayvanı barınağa götürdü.

AK Parti Tepebaşı İlçe Belediye Meclisi Üyesi Mustafa Kavas, Ankara'dan dönüş yolunda fark ettiği tilki yavrusunu aracına aldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi Şube Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçen Kavas, tilkiyi tedavisi için yetkililere teslim etti.

Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, aç ve susuz kaldığını tahmin ettiği tilkiyi kolay bir şekilde yakalayıp araca bindirirken, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralarının olduğunu gördüğünü söyledi.

Tilki yavrusunun tedavisinin ardından iyileşmesini ümit ettiğini belirten Kavas, "İnşallah iyileşir ve yeniden doğaya bırakılır. Doğa hepimizin. Doğaya ve içindeki hayvanlara sahip çıkmamız gerekiyor. Bu haldeki bir canlıyı yol kenarında bırakmak yanlış olurdu. Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik." ifadelerini kullandı.



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