Eskişehir'de veliler gözyaşlarını tutamadı!

Eskişehir’de 7 Eylül 2019 tarihinde Nebi Yılmazbilek idaresindeki 26 DN 482 plakalı otomobil, Eskişehir-Sarıcakaya karayolunun 10. kilometresinde elektrik direğine çarpmış, meydana gelen kazada, sürücü Yılmazbilek ile araçta bulunan Erdinç Ertürk ve Burcu Öğretir hayatını kaybetmişti.

Veliler gözyaşlarına hâkim olamadı

Yeni eğitim öğretim yılı açılışında Mithat Paşa İlkokulu'nda bulunan 2-A sınıfı öğrenci ve velileri, Burcu Öğretir öğretmenin yokluğunda gözyaşı döktü. Veliler sabah saatlerinde sınıfa gelerek, Burcu öğretmenin masasına çiçeklerle donattı. Burcu öğretmenin hayatını kaybettiği, bir çok öğrenciye veliler tarafından söylenmemesinden dolayı öğretim yılının ilk gününde sıraları veliler doldurdu. Gözyaşlarına hâkim olamayan veliler dakikalarca sırada oturarak, Burcu öğretmen için gözyaşı döktü. Mithat Paşa İlk Okulunda buruk başlayan eğitim öğretim yılında, meslektaşları da yaşanan olaya hala inanamıyor. Öğrenciler tarafından gönderilen çiçekte yazılı bulunan notta ise 'Seni hiç unutmayacağız. Güzel gözlü öğretmenim' yazması yürekleri dağladı. Bazı veliler ise masada bulunan öğretmenin fotoğrafını sevdi.