  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:46:27 -
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente satılmak üzere uyuşturucu getirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polisleri fark ederek kaçan 5 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

Zanlıların üstleri ve evlerindeki aramada 286,83 gram esrar, 66,8 gram bonzai, 33,54 gram eroin, 0,37 gram metamfetamin, 61 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Temel Karamollaoğlu'na sert tepki
Gündem

Temel Karamollaoğlu'na sert tepki

MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na sert tepki geldi.

Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi
Dünya

Türkiye’yi programdan çıkarmışlardı! ABD'yi sarsan F-35 gelişmesi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren Amerika Birleşik Devletleri, F-35'leri üretimini yapmakta güçlük çekiyor
Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor
Dünya

Vali Mason açıkladı, Kraliçe II. Elizabeth onayladı! Bölge bağımsız devlet oluyor

Karayipler’de bir ülke olan Barbados’un Valisi Sandra Mason, bağımsız devlet olmak için İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten onay aldıkları..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı