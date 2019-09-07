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Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü

Eskişehir’de bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 20:33
Eskişehir’de trafik kazası: 3 ölü

Eskişehir’de bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Nebi Yılmazbilek idaresindeki 26 DN 482 plakalı otomobil, Eskişehir-Sarıcakaya karayolunun 10. kilometresinde elektrik direğine çarptı. Meydana gelen kazada, sürücü Yılmazbilek ile araçta bulunan Erdinç Ertürk ve Burcu Öğretir yaşamını yitirdi. Cesetler olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 20:33
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