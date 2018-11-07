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Eskişehir'de tavuk çiftliğine kumar baskını

Eskişehir'de bir tavuk çiftliğine düzenlenen kumar baskınında 91 kişiye para cezası verildi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 11:37
Eskişehir'de tavuk çiftliğine kumar baskını

Eskiğşehir'de jandarmanın tavuk çiftliğine düzenlediği baskında kumar oynadıkları belirlenen 91 kişiye, toplam 23 bin 569 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce merkeze bağlı köy olan Akpınar Mahallesi'ndeki F.T.'ye ait tavuk çiftliğine baskın düzenledi. Baskında kumar oynadıklarını belirlenen 91kişiye, 259'ar lira idari para cezası uygulandı, tavuk çiftliği sahibi F.T. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 11:37
  1. Eskişehir
  2. tavuk çiftliği
  3. kumar baskını
  4. para cezası

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