THY- Euroleague
0553 313 94 23
impression

Eskişehir'de tavuk çiftliği diye gittiler! İçerideki manzara şaşkına dönderdi...

Tavuk çiftliğine düzenlenen operasyonda çok sayıda kumar malzemesi ele geçirilirken, 91 kişiye para cezası uygulandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:11
Eskişehir'de tavuk çiftliği diye gittiler! İçerideki manzara şaşkına dönderdi...

İhbarları değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesi Akpınar Mahallesi'nde bir adrese dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi.

F.T. isimli şahsın işletmesini yaptığı tavuk çiftliğine şok baskın yapan ekipler, içeride yaptığı aramalarda kumar oynatmakta kullanılan çeşitli malzemeler, 1 adet tabanca, para kutusu, 3 adet adisyon fişi, çok sayıda oyun kapama pulu, 1 adet oyun topu, 2 adet el telsizin yanı sıra 4 gram esrar maddesi ele geçirdi.

Ekipler F.T.’yi gözaltına alırken içeride bulunan ve kumar oynadıkları tespit edilen 91 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34’üncü maddesi gereğince 259’ar lira idari para cezası uygulandı. Şahıslara toplamda 23 bin 569 lira ceza kesilirken F.T. hakkında da soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soğuk sıkım Zeytin Sütü
    1. Soğuk sıkım Zeytin Sütü
    2. Dev kargo uçağı pistten çıktı! Faciaya..
    3. Afganistan'da saldırı: 3 polis öldü
    4. Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam:..
    5. Mutfakta kolaylıklar
    6. Hüseyin Avni Mutlu hangi cezaevine..
    7. Görüşme iptal mi edildi! Rusya'dan..
    8. İskemik atak nedir?
    9. Ereğli'de can pazarı! Yaralılar var
    10. Ekmekte israfı önleyecek hamle
    11. Engelli Elif'in korkunç sonu! Beline..
    12. Bomba alarmının nedeni belli oldu
    13. Üfürürsün dumanı çekersin cezanı
    14. Bakan Akar'dan bedelli askerlik..
    15. Atak'a milli çözümler güç katacak
    16. Bu fotoğraf başlarını yaktı! Hepsi..
    17. Nijerya'da 16 asker kayboldu!
    18. Her yaprak elbette solacak
    19. Eski İstanbul Valisi Avni Mutlu..
    20. AK Parti oyları o ilçelerde uçuşa geçti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Resmen açıklandı! Türkiye'in en büyüğü iflas etti
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    Suriye’de terör örgütü hortladı! PKK ile çatışmaya başladılar
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    ABD'nin yaptırımları sonrası İran'dan Türkiye hamlesi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    Türkiye'de üretiliyor! Dünya devleri sıraya girdi
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor
    İnternetten satmaya başladılar! Alan da satan da suç işliyor

    Günün Karikatürü

    7 Kasım 2018
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Hainin öldürüldüğünü duyunca böyle sevindi
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak
    Dayanamayıp şikayet etti! Ölümüne dayak