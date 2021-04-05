Eskişehir'de son dakika okullar kapandı mı? Eskişehir'de yüz yüze eğitim kararı

Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2 Nisan haftasına ilişkin corona virüs risk haritasını açıkladı. Eskişehir, 100 bin kişide 225,12 seviyesinden 358,90’a yükselerek ‘çok riskli’ 58 şehir arasında yer aldı.

Eskişehir'de okullar kapandı mı?

Kırk yedi günde 12 kat artan corona virüs vaka oranıyla dikkat çeken Eskişehir'de yüz yüze eğitime ara verme kararı alındı. Bu kapsamda; 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilecek.

Kentte artan vaka ve 900'lere varan pozitiflik sayısının ardından Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yüz yüze eğitime ilişkin karar aldı.

Buna göre; Eskişehir'de vaka sayısı artışının önlenmesi amacıyla özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm eğitim kurumlarının 8. ve 12. sınıfları hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, park, bahçe, tematik park, mesire alanları gibi yoğunluk oluşturan alanlara girişler ile restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya, çay bahçeleri gibi yeme-içme yerlerinde gün, nişan, doğum günü gibi sosyal mesafeyi azaltıcı etkinliklerin kısıtlanmasına, izin verilmeyen etkinliklerin denetim ekiplerince yoğun olarak denetlenmesi kararlaştırıldığı kaydedildi.