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Aktüel Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli, dernek binasında yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli, dernek binasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 11:00:25 -
Eskişehir'de polisten kaçan şüpheli, dernek binasında yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve kumar oynatıldığı belirlenen dernek binasına giren zanlının da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde devriye görevine çıkan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine bir kişiyi takibe aldı.

Polisleri fark ederek kaçmaya başlayan ve girdiği dernek binasında yakalanan zanlının üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Binada savcılık izniyle arama yapan Asayiş Şubesine bağlı ekipler, iki tabanca, bir miktar uyuşturucu, kumar makineleri ve ekipmanları buldu.

Polisten kaçan zanlı ve dernek başkanının da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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