Eskişehir'de polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza

Eskişehir'de polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan motosiklet sürücüsüne, çeşitli ihlallerden dolayı toplam 436 bin lira para cezası kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletinin plakasını bezle kapatarak seyir halinde olan K.Ö'yü durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına uymayarak kaçmaya başlayan sürücü, Sakarya-2 Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu ve yakalanmamak için plakasını gizlediği belirlendi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE AĞIR YAPTIRIM

Yakalanan sürücü K.Ö'nün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, motosikletinin plakasını bezle kapattığı tespit edildi.

Sürücüye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ikazına uymamak" ve "tehlikeli şerit değiştirme" maddelerinden toplamda 436 bin lira para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

 

