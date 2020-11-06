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Aktüel Eskişehir'de polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi
Aktüel

Eskişehir'de polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 18:20:35 -
Eskişehir'de polisin uyarısına rağmen maske takmayan 3 kişiye para cezası verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.

İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda düzenlenen bir etkinliği takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek sesle bağıran ve maske takmayan 3 kişiyi uyardı.

Polis ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan ve "youtuber" olduğu iddia edilen bir kadın ile 2 arkadaşına Kovid-19 tedbirlerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 2 bin 700 lira ceza yazıldı.

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