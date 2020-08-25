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Aktüel Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı
Aktüel

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 15:20:22 -
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, yolda yürüyen 3 kişiyi, şüphe üzerine durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

Üzerlerinde tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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