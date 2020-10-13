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Aktüel Eskişehir'de park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu
Aktüel

Eskişehir'de park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-13 14:19:48 -
Eskişehir'de park halindeki aracın sürücüsü ölü bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi evinin bahçesine park ettiği aracında ölü bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Orta Mahalle 22. Sokak'ta bir evin bahçesinde 26 FB 757 plakalı hafif ticari araçtaki kişinin hareketsiz olduğu bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Ali K'nin (62) sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali K'nin cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

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