Eskişehir'de orman yangını: 15 saatte...
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları devam ediyor.14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:12
İlçeye bağlı kırsal Yapıldak Mahallesi civarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile çevre belediyelerden itfaiye ekipleri, karaçam ormanında etkili olan alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.
YANGIN BÖLGESİ ÇEVRELENDİ
Ekiplerin yoğun uğraşları ve iş makinelerinin yardımıyla yangın bölgesi çevrelendi. Olay yerine yakın kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına katıldı.
Çevre illerden gelen orman işçileri ve dozerlerin de destek verdiği yangında alevlerin etrafı sarıldı.
15 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, karadan ve havadan müdahale sonucu bugün saat 08.00 sıralarında kontrol altına alındı. Sabahın saatlerinde helikopterlerle soğutma çalışması yapıldı.
Orman yangının yaklaşık 30 hektarlık alanda etkili olduğu tespit edilirken, karaçam ağaçlarının zarar gördüğü belirlendi.
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