Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime 20 Kasım’da ara verildi. Yüz yüze eğitim konusunda ilk adın 15 Şubat’ta köy okullarında atıldı. Tüm yurtta 2 Mart’ta 1.,2.,3.,4.,8. ve 12. Sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Düşük ve orta risk grubundaki illerde 9., 10. Ve 11.sınıflar da yüz yüze eğitime katıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise yalnızca liseliler yüz yüze sınavlar için okula gidiyor. Eskişehir’de sıcak bir gelişme yaşandı. Sınavlara katılan bir öğretmenin koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, Eskişehir’de hangi okul tatil edildi?

Eskişehir'de lise sınavları ertelendi mi? Lise sınavları ne zaman Eskişehir'de

Eskişehir’de Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 3 farklı sınavda gözetmen olarak görev yapan öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine 34 öğrenci evlerinde karantinaya alındı. Okul 10 gün tatil edilirken, okulun diğer öğrencileri de bu süreçte staj yaptıkları işletmelere gitmeyecek.

Şehit Murat Tuzsuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi web sitesinden yapılan açıklamada, "Okulumuz 11 Mart 2021 perşembe günü itibariyle 10 gün karantinaya alınmıştır. Uzaktan eğitim aksatılmadan devam edecektir. Sınavlar ikinci bir duyuruya kadar iptal olmuştur. İşletmeye giden öğrencilerimiz de 10 gün staja gitmeyecektir” ifadeleri kullanıldı. Lise sınavları yüz yüze olarak 8 Mart'ta başlamıştı.