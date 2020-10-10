  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de kumar oynanan evde 33 kişiye Kovid-19 cezası
Aktüel

Eskişehir'de kumar oynanan evde 33 kişiye Kovid-19 cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-10 10:55:22 -
Eskişehir'de kumar oynanan evde 33 kişiye Kovid-19 cezası

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimlerde kumar oynadığı belirlenen 33 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini kontrol etmek amacıyla Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernek binasında denetim yaptı.

Dernekle bağlantısı olan bir evde sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit eden ekipler, 33 kişiye toplam 103 bin 950 lira ceza verdi.

Ayrıca dernek yöneticileri ile işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kovid-19 hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'de yeni bir Canan krizi mi?
Siyaset

CHP'de yeni bir Canan krizi mi?

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ‘Biz seçimlere hazır değiliz. O sebeple erken seçim istemiyoruz.’ ifadesiyle ilgili CHP 22.Dö..
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Lozan ihlali sonrası Türkiye'den flaş karar
Gündem

Lozan ihlali sonrası Türkiye'den flaş karar

Türkiye, Lozan ihlali gerekçesiyle Midilli çevresinde NAVTEX ilan etti.
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay