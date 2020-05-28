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Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:06:34 -
Eskişehir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen YHT seferleri yeniden başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 28 Mart'ta ara verilen Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yeniden başladı.

YHT ile Ankara'ya gidececek yolcuların, Eskişehir Garı'nın girişlerine yerleştirilen termal kamera sayesinde vücut ısıları tespit edildi. Güvenlik görevlileri, vatandaşları maskelerini takmaları konusunda uyardı.

Garın bekleme salonundaki banklara, bilet kontrol noktalarına ve peronlara sosyal mesafe uyarılarının bulunduğu çıkartmalar ve levhalar yerleştirildi. Garda görev yapan personel de maske ve eldiven takarak Kovid-19'a karşı önlem aldı.

YHT içinde de yolcular sosyal mesafe kuralına uygun olarak koltuklardaki yerlerini aldı.

Daha sonra tren, Ankara'ya uğurlandı.

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