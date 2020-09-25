Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 25 kişiye 109 bin 375 lira ceza verildi
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 25 kişiye para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla İstiklal Mahallesi'ndeki bir derneğe baskın düzenlendi.
Ekipler, söz konusu dernek binasının bulunduğu 3 dairede sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit etti.
Bu kapsamda 25 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmak, kumar oynama ve oynatmak suçlarından toplam 109 bin 375 lira ceza verildi.
Dernek yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.