  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 25 kişiye 109 bin 375 lira ceza verildi
Aktüel

Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 25 kişiye 109 bin 375 lira ceza verildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:32:25 -
Eskişehir'de Kovid-19 denetimlerinde 25 kişiye 109 bin 375 lira ceza verildi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerine ilişkin denetimlerde 25 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, kumar suçunu önlemek ve Kovid-19 tedbirlerini denetlemek amacıyla İstiklal Mahallesi'ndeki bir derneğe baskın düzenlendi.

Ekipler, söz konusu dernek binasının bulunduğu 3 dairede sosyal mesafe kuralına uyulmadığını ve kumar oynatıldığını tespit etti.

Bu kapsamda 25 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine aykırı davranmak, kumar oynama ve oynatmak suçlarından toplam 109 bin 375 lira ceza verildi.

Dernek yöneticisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti!
Gündem

Taksim'deki ahlaksızlık 'pes' dedirtti! "Bunları erkekler yapsa..."

Taksim İstiklal Caddesi'nde 2 laikçi genç kızın yaptığı ahlaksızlık görenlere 'pes' dedirtti. 2 genç kız İstiklal Caddesi'nde tanımadıkları ..
‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri
Dünya

‘Tuzağa düşürülebiliriz’ diyen Emekli Tuğgeneral Ali Er'den Türkiye’ye skandal öneri

Doğu Akdeniz ile ilgili açıklamalarda bulunan Emekli Tuğgeneral Ali Er, Türkiye’nin çoklu cephelerde sıkıştırılarak tuzağa düşürülebileceğin..
HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı
Siyaset

HDP'li Belediye Başkanı, skandalı ifşa edip istifayı bastı

Halka hizmet etmeye çalıştığı için parti içinde çeşitli hakaretlere ve iftiralara maruz kaldığını söyleyen HDP’li Hoşhaber Belediye Başkanı ..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı