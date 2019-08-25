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Eskişehir'de korkunç olay! Yola fırlayan at metrelerce havaya uçtu

Eskişehir'de ana yolda başıboş dolaşan atlar ürkerek karşı yola atladı. O esnada bir otomobil atlardan birine çarparak hayvanı metrelerce uçurdu. Diğer ata da arkadan gelen kamyonun çarpmasıyla birlikte hayvanlar telef oldu.

25 Ağustos 2019 Pazar 15:19

Eskişehir'de çevre yolunda meydana gelen kaza sonucunda telef olan 2 atın kaza görüntüleri ortaya çıktı.

Başıboş iki atın çevre yolundan karşıya geçmek istemesi sonrasında meydana gelen kazada 2 at telef oldu. Kaza anı yoldan geçen bir araç tarafından saniye saniye görüntülendi. Kimliği belli olmayan bir vatandaş yola atlayan 2 atı bağlı oldukları ipten tutmaya çalıştı. Ürken atlar birden çevre yolunun diğer şeridine atladı.

Önce havaya uçtu, sonra üstünden kamyon geçti

Süratli gelen Musa Özgür idaresindeki 16 AAT 714 plakalı otomobilin atları son anda fark etmesine rağmen 2 at, çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Özgür'ün arkasında bulunan 26 E 7710 plakalı kamyon ise yerde yatan atın üzerinden geçti.

Yol tek şerite düştü

Öte yandan, kaza sonrasında çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şerit halinde devam etti. Uzun kuyruklar oluşurken, trafik atların ve kazaya karışan otomobilin kaldırılması sonucunda yeniden üç şerit olarak trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 15:19
  1. Eskişehir çevre yolu
  2. Musa Özgür

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