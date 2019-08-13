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Eskişehir'de kokain operasyonu!

Eskişehir’de polisin düzenlediği operasyonda 19,74 gram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı.

13 Ağustos 2019 Salı 17:15
Eskişehir'de kokain operasyonu!

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu satışının engellenmesi için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Kutluhan Ş. gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise 19,74 gram kokain ve 0,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 17:15
  1. Eskişehir
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi

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