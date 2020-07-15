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Aktüel

Eskişehir'de kayıp alzaymır hastası kadın ormanlık alanda bulundu

Yeniakit Publisher
2020-07-15 16:34:13 -
Eskişehir'de kayıp alzaymır hastası kadın ormanlık alanda bulundu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de ailesi ile pikniğe giden ve bir süre sonra kaybolan 70 yaşındaki alzaymır hastası kadın, arama ve kurtarma ile jandarma ekiplerince bulundu.

Ailesi ile Odunpazarı merkez ilçesine bağlı Yukarıkalabak Mahallesi'ndeki mesire alanına giden 70 yaşındaki F.Ç, bir süre sonra ailesinin yanından ayrıldı.

Alzaymır hastası yaşlı kadından uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarmanın yanı sıra AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaşlı kadın mesire alanından yaklaşık 300 metre uzaklıkta ağaçlık alanda bulundu. Ormanda uzun süre kaldığı için üşüyen yaşlı kadına ekip mont verdi, çay ikram etti.

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