Eskişehir'de iş kazası! 1 ölü Eskişehir'de beton üretim santralinde yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Eskişehir-Alpu kara yolu kenarında faaliyet gösteren bir beton üretim santralinde çalışan Yakup Ağralı (38), yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki "beton hunisi"ndeyken dengesini yitirerek zemine düştü. Ağır yaralanan Ağralı, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakup Ağralı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

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