Eskişehir'de iki dernekte Kovid-19 tedbirlere uymayan 31 kişiye ceza uygulandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye idari para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde oluşturulan özel ekip, Kurtuluş Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki 2 dernek binasına operasyon düzenledi.

Binalarda bulunan 31 kişinin sosyal mesafe kuralına aykırı davranıp kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere, sosyal mesafeyi ihlal ettikleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun, kumar oynamalarından dolayı da Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 135 bin 625 lira ceza uygulandı.

Ayrıca dernek başkanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.