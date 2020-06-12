  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Eskişehir'de hafriyat yüklü kamyon park halindeki otomobillere çarpıp garaja zarar verdi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 16:47:40 -
Eskişehir'de hafriyat yüklü kamyon park halindeki otomobillere çarpıp garaja zarar verdi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hafriyat yüklü kamyon park halindeki otomobillere çarpıp bir apartmanın garaj kısmına zarar verdi.

Şirintepe Mahallesi Of Sokak'ta sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 ABB 377 plakalı park halindeki hafriyat yüklü kamyon, henüz öğrenilemeyen nedenle hareket ederek sokakta bulunan 3 otomobile zarar verdikten sonra bir apartmanın garaj kısmına çarparak durdu.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda ve binada hasar meydana geldi.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı