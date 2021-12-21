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Gündem Eskişehir'de firari 20 hükümlü yakalandı
Gündem

Eskişehir'de firari 20 hükümlü yakalandı

Eskişehir'de aranan hükümlülere yönelik son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 20 kişinin yakalandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-21 13:05:00 -
Eskişehir'de firari 20 hükümlü yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüpheli ve hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir ayda düzenlenen operasyonlarda, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kasten öldürme, gasp, kasten yaralama" gibi haklarında 3 yıl ile 28 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan 20 kişi yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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