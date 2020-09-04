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Aktüel Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
Aktüel

Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:21:55 -
Eskişehir'de FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün askeri yapılanmasına ilişkin soruşturmalar kapsamında aranan şüphelilerin kentte olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan askeri okullardan ihraç edilen 6 şüpheli, saklandıkları evlerde yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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