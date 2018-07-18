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Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askerler adliyeye gönderildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan 15'i muvazzaf, biri meslekten ihraç 16 rütbeli askerin sorgusu tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:01
  1. Batman
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Eskişehir
  5. Ankara
  6. eskişehir fetö
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