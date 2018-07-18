Eskişehir'de FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir, Ankara, İzmir, Batman ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda "terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınan 15'i muvazzaf, biri meslekten ihraç 16 rütbeli askerin sorgusu tamamlandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.