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Eskişehir'de FETÖ baskını! 9 kişi gözaltında

Eskişehir'de emniyet güçleri tarafından terör örgütü FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla, 4'ü muvazzaf subay, 9 şüpheli gözaltına alındı.

28 Nisan 2019 Pazar 17:13
Eskişehir'de FETÖ baskını! 9 kişi gözaltında

Eskişehir'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 9 zanlı yakalandı.

İstanbul, Ankara ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 4'ü muvazzaf subay 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Adresleri tespit edilen zanlılar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmaların sürdüğü İstanbul, Ankara ve Konya'ya gönderildikleri öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 17:13
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Eskişehir
  4. Ankara
  5. FETÖ operasyonları
  6. Terörle Mücadele
  7. Gözaltılar var

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