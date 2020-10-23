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Aktüel Eskişehir'de evindeki eşyaları sokağa atan kişi tedavi altına alındı
Aktüel

Eskişehir'de evindeki eşyaları sokağa atan kişi tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-23 16:35:44 -
Eskişehir'de evindeki eşyaları sokağa atan kişi tedavi altına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de yaşadığı evdeki eşyaları sokağa atan kişi, hastaneye kaldırıldı.

İstiklal Mahallesi Esen Sokak'taki bir apartmanın 2. katındaki evde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ertan A. ev eşyalarını pencereden sokağa attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince ikna edilen Ertan A, hastaneye kaldırıldı. Yere saçılan eşyalar ise belediye görevlilerince temizlendi.

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