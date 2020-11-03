  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı
Aktüel

Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:27:57 -
Eskişehir'de engelli kadının tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de doğuştan kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Şerife Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesinin şarj aleti çalındı.

Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda çiğ köfte dükkanı işleten 35 yaşındaki Şimşek'in akülü tekerlekli sandalyesinin şarj ekipmanı, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Şimşek'in müracaatı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Engelli Şimşek, gazetecilere, iş yerinden kısa süreliğine dışarı çıktığı sırada hırsızlığın yaşandığını söyledi.

Tekerlekli sandalyesinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Şimşek, "Hayatımı idame ettirmek için çalışmak zorundayım. Engelli aracım olmadığı taktirde evime gidip gelmek benim için çok zor olacak. Beni bu şekilde mağdur edenlere diyecek söz bulamıyorum." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar
Dünya

Viyana 2 Türk’ü konuşuyor! Saldırıdan detaylar

Avusturya'nın başkenti Viyana’da düzenlenen terör saldırısında 7 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Sosyal medyada yayılan saldırı anını..
Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık
Dünya

Ermenistan tarafı biraz önce açıkladı: Çekilme kararı aldık

Dağlık Karabağ'da çatışmalar devem ederken Ermenistan tarafından flaş bir açıklama geldi.
Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu resmen duyurdu: 3 ülkede vardı, artık bizde de var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye, tüm insanlığın hizmetinde. Uluslararası Uyd..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay