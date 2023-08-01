  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Eskişehir'de ekmeğe yüzde 40 zam
Yerel

Eskişehir'de ekmeğe yüzde 40 zam

Yeniakit Publisher
2023-08-01 15:19:00 -
Eskişehir'de ekmeğe yüzde 40 zam

Eskişehir’de bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zam sonrası 200 gram ekmek 7 liradan satılmaya başlandı.

Eskişehir’de bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zam sonrası 200 gram ekmek 7 liradan satılmaya başlandı.

Seçimden sonra iğneden ipliğe fiyatlar arttı. Son günlerde buna bağlı olarak Türkiye’deki birçok ilde olduğu gibi Eskişehir’de de ekmeğin fiyatı arttı. Daha önce 5 liraya satılan 200 gram ekmek 7 liraya, 230 gram ekmek ise 8 liraya çıktı.

MALİYETLER ARTTI

Ürün girdi maliyetlerinin ekmek satıcılarının giderlerini karşılamadığını ifade eden bazı fırıncılar ekmeğin fiyatının 10 lira olması gerektiğini söylüyor.

Doğru Haber
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23