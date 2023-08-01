Eskişehir'de ekmeğe yüzde 40 zam

Eskişehir’de bugünden itibaren uygulanmaya başlanan zam sonrası 200 gram ekmek 7 liradan satılmaya başlandı.

Seçimden sonra iğneden ipliğe fiyatlar arttı. Son günlerde buna bağlı olarak Türkiye’deki birçok ilde olduğu gibi Eskişehir’de de ekmeğin fiyatı arttı. Daha önce 5 liraya satılan 200 gram ekmek 7 liraya, 230 gram ekmek ise 8 liraya çıktı.

MALİYETLER ARTTI

Ürün girdi maliyetlerinin ekmek satıcılarının giderlerini karşılamadığını ifade eden bazı fırıncılar ekmeğin fiyatının 10 lira olması gerektiğini söylüyor.

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