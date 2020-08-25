Eskişehir'de binlerce leyleğin göçü görsel şölen oluşturdu
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de sonbahar mevsimi yaklaşırken sürüler halinde güneye doğru göç eden leylekler ilgiyle izlendi.
Sonbaharın yaklaşmasının habercisi olarak görülen leyleklerin göçü, Eskişehir'in dış mahallelerinin semalarında vatandaşlara görsel şölen yaşattı.
Kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan güney bölgelerine göçen leylek sürüsü, Eskişehir semalarında süzülerek yol aldı.
Binlerce leyleği havada görenler cep telefonu kameralarıyla yaşananları kaydetti.