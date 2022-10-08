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Gündem Eskişehir'de akıl almaz olay! Kadın sen manyak mısın?
Gündem

Eskişehir'de akıl almaz olay! Kadın sen manyak mısın?

Eskişehir'de bir kadın, yol üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 12:26:00 -
Eskişehir'de akıl almaz olay! Kadın sen manyak mısın?

 

Eskişehir'de bir kadın, yol üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanarak saldırdı.

Vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

 

 

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Yorumlar

Dede Dedi

Söyleriz ama inanmazlar, kafaları basmaz veya anlamamış gibi davranırlar. Çünkü işlerine böylesi gelir: Beyler! Kadına özgürlük adı altında sokağa çekildi. Elinden tutanı da olmayınca bu hale düştü. Kocanın veya babanın, bir erkeğin himayesinde olmayan nazik bir vücut hayatın acımasızlığı karşısında böyle oluyor. Bayanlar lütfen evlerine, eşlerine sığınsınlar.

Okur

Türkiyenin tartışmasız en başı boş şehri. Kim nerde naptığı belli değil. Belediyesi valisi kaymakamı vekili kimse ortada yok. Denetim asayiş her alanda sıfır. Yazık! bu şehre yazık ediliyor durum çok vahim.
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