Eskişehir'de akıl almaz olay! Kadın sen manyak mısın?
Eskişehir'de bir kadın, yol üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı.
Eskişehir'de bir kadın, yol üzerinde bulunan onlarca kişiye elindeki çantayla saldırarak ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Odunpazarı ilçesinde kimliği tespit edilemeyen bir kadın, önüne gelen herkese elindeki çantayı adeta bir sopa gibi kullanarak saldırdı.
Vatandaşlar tarafından ihbar edilen kadın, olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan bu olay ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.