Eskişehir'de 20 yıl önce kaybolan Hamdi Karakuş'un davasında 8 sanık tutuklu kaldı

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde 20 yıl önce kaybolan ve tüfek dipçiğindeki DNA eşleşmesiyle cinayete kurban gittiği belirlenen Hamdi Karakuş'a ilişkin davanın ilk duruşması, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklu sanıklar E.A., G.A., İ.K., M.K., M.Ö., S.A., Ü.A. ve Ü.Ö.'nün tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Adli kontrol tedbiri uygulanan sanıkların mevcut durumlarının da devamına karar verildi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 6 Kasım 2026'ya ertelendi.

Tüfek dipçiğindeki kırık plastik Karakuş'la eşleşti

Karakuş, 2005 yılında husumetlileri tarafından darbedilmiş, bir gözünü kaybetmişti. İddiaya göre kendilerini jandarma olarak tanıtan şahıslarca kaçırılan Karakuş'tan, 1 Nisan 2006'da Çardaközü Mahallesi'ndeki caminin yanından götürülmesinin ardından bir daha haber alınamadı.

20 yıllık kayıp dosyasını yeniden açan Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT), olayda kullanılan av tüfeğinin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA profilini Hamdi Karakuş ile eşleştirdi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında dava açıldı.

Avukat Çıra: "Çelişkili beyanları vardı"

Duruşmanın ardından Eskişehir Adliyesi önünde açıklama yapan ailenin avukatı Doğancan Çıra, sanıkların birinci celsede hazır bulunduğunu ve suçlamaları reddettiğini söyledi. Çıra, "Müvekkilin kardeşi olan maktul Hamdi Karakuş'un ölmediğini iddia ettiler. Çelişkili beyanları vardı" dedi.

Ailenin davaya katılma talebinin mahkemece kabul edildiğini aktaran Çıra, maktul hakkında yeni gelişen bir delil bulunmadığını, tanıkların bir kısmının duruşmaya gelmediğini ve dosyanın tamamlanmadığını ifade etti. "Hak mücadelemiz devam ediyor. Yaşlı bir anne var, yaşlı bir abla var arkada" diyen avukat, Türk yargısına güvendiklerini belirtti.

Çıra, ikinci celsede durumu yeniden değerlendireceklerini söyledi.