Eskişehir’de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi
Eskişehir’de 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde ’etil alkol’ ele geçirildi.12 Eylül 2019 Perşembe 14:01
Eskişehir’de 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde ’etil alkol’ ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde ’etil alkol’ ele geçirildi. Konu ile alakalı ise 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında işlem yapıldı.
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