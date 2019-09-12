Eskişehir’de 2 bin 208 şişe etil alkol ele geçirildi Eskişehir’de 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde ’etil alkol’ ele geçirildi.

Eskişehir’de 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde ’etil alkol’ ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 bin 208 adet 1 litrelik şişelerde ’etil alkol’ ele geçirildi. Konu ile alakalı ise 1 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında işlem yapıldı.

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