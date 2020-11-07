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Ekonomi Eskişehir'de 12 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek
Ekonomi

Eskişehir'de 12 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-07 08:29:15 -
Eskişehir'de 12 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek

İZMİR (AA) - Eskişehir'de jeotermal kaynak veya doğal mineralli su arama ruhsatı verilen ancak ruhsat sahiplerince terk edilmiş 12 jeotermal kaynak arama sahası ihale edilecek.

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in Mahmudiye, Alpu, Tepebaşı, Mihalıççık, Sarıcakaya, Günyüzü, Sivrihisar, Çifteler ve Odunpazarı ilçelerinde yer alan 12 jeotermal kaynak arama sahasının üç yıl süreli arama ruhsatı verilmesi suretiyle açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

Alanları 631,45 hektar ile 4 bin 999,99 hektar arasında, muhammen bedelleri ise 52 bin lira ile 616 bin lira arasında değişen sahaların ihalesi, Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonunda 23 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

İstekliler, tekliflerini ihale gün ve saatine kadar Eskişehir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına verebileceği gibi, iadeli posta vasıtasıyla da gönderebilecek.



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