Eskişehir Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu puanları. YKS tercihleriyle birlikte üniversite besyo taban puanları da merak edilmekte. YKS sınav sonuçları açıklandı. Üniversite adayları bir yıl boyunca gece gündüz demeden hazırlık yaptığı 2019 YKS sınav sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite taban puanları, başarı sıralaması neticesinde bir önlisans ya da lisans programları için tercih yapacak. Beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu için öğrenciler de tercih yapacak. Eskişehir Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu başvuruda bulunacaklar üniversite besyo taban puanları araştırmaya başladı. Hangi üniversite besyo taban puanı ile öğrenci alımı yapacak? 2019 Besyo taban puanları ne? Peki Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Besyo Taban Puanları 2019

Beden Eğitimi Öğretmenliği :150.000

Antrenörlük Eğitimi: 150.000

İşe Alım: 150.000

Milli Sporcular: 150.000

Spor Bilimleri Fakültesine 2019-2020 öğretim yılı için aşağıda belirtilen sayı ve koşullarda öğrenci alınacaktır.

Başvuru tarihi ve yeri

Adaylar, Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi başvuru merkezine gerekli belgelerle birlikte

başvurularını şahsen yapacaklardır. Özel Yetenek Sınavına ilişkin uygulama takvimi aşağıda verilmektedir:

Ön Kayıt Tarihleri : 05-08 Ağustos 2019

30 metre Koşu Sınavı Tarihi : 19-21 Ağustos 2019

Belge Değerlendirme Tarihi : 22-23 Ağustos 2019

Liste İlanı ve İtiraz Tarihi : 26-28 Ağustos 2019

Sonuçların İlanı : 29 Ağustos 2019

Başvuru için gerekli belgeler

1. Başvuru dilekçesi (Dilekçe formu başvuru sırasında temin edilecektir.)

2. 2019 TYT Sonuç Belgesi

3. T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi (Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır.)

4. Adayların “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibareli en az üç hekim onaylı/imzalı heyet raporunun fotokopisi (Aday heyet raporunun aslını ibraz edecek ve fotokopisi Fakülte Dekanlığı tarafından onaylanacaktır. Bu rapor olmadan kesinlikle başvurular kabul

edilmeyecektir.)

5. Başvurular sırasında adaya verilecek fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

6. Antrenörlük Eğitimi Programına başvuracak adayların Antrenörlük Eğitimi Programı tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler

7. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programına başvuracak adayların Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı tarafından istenen Spor Özgeçmişine ilişkin belgeler

8. Rekreasyon Programına başvuracak adayların Rekreasyon Programı tarafından istenen Rekreatif Özgeçmişine ilişkin belgeler

Özel Yetenek Sınavı

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2019-2020 öğretim yılı Özel Yetenek Sınavı’nda adaylar, 30 metre Koşu Testine tabi tutulacaktır. Engelli adaylara ise 60 metre Koşu Testi uygulanacaktır. Adayların sınava girmeden önce ilgili Komisyona özel yetenek sınav belgelerini ve hususi kimliklerini (Nüfus Cüzdanı/TC. Kimlik Kartı/Ehliyet/Pasaport) ibraz etmeleri zorunludur. Bu belgeleri ibraz etmeyen aday, sınava alınmayacaktır. Sınav, 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Atletizm Salonunda yapılacaktır. Sınavın yapılacağı alan, tartan zemine sahiptir.

Özel Yetenek Sınav Belgesi

1‒250 arasında olan adaylar 19 Ağustos 2019 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında,

251‒500 arasında olan adaylar 20 Ağustos 2019 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında,

501‒ ...... arasında olan adaylar 21 Ağustos 2019 tarihinde 10:00 ‒ 18:00 saatleri arasında sınava tabi tutulacaktır.

2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklandı. Öğrenciler YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişilebilmekte. 2019 YKS tercihleri 23-29 Temmuz 2019 tarihinde arasında yapılacak. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.