Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan beş asker için Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi.

ESKİŞEHİR'DEKİ HELİKOPTER KAZASI

Eskişehir'de eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 (Cougar) tipi askeri helikopterin, 24 Kasım akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi kırsalında kaza kırıma uğraması sonucu beş askerimiz şehit oldu. İhbar üzerine bölgeye hızla sevk edilen itfaiye, AFAD ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülerek enkazda arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, Milli Savunma Bakanlığı acı haberi kamuoyuyla paylaştı.

ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ

Yürekleri yakan kazada Hava Pilot Albay Mehmet Çöl, Hava Pilot Üsteğmen Halil Karabulut, Hava Piyade Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Muhammed Nurullah Erarslan ve Hava Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Mehmet Alp Gürdağ şehadete erdi. Şehitlerimizin naaşları otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na nakledilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla kaza kırım ekiplerince başlatılan geniş çaplı teknik tahkikat devam ediyor.