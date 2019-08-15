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Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilginç olay

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yapan polis ekipleri, fren sisteminin arızalı olduğunu tespit ettiği bir yolcu otobüsünü otogardan çıkışına izin vermezken, önceki seferinde yasal süreyi aşarak araç kullanan sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ilginç olay

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yapan polis ekipleri, fren sisteminin arızalı olduğunu tespit ettiği bir yolcu otobüsünü otogardan çıkışına izin vermezken, önceki seferinde yasal süreyi aşarak araç kullanan sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Firmanın tahsis ettiği ve yapılan kontrolde alkollü olduğu belirtilen ikinci otobüsün sürücüsüne de idari para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde denetim yapan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 33 yolcu ile Eskişehir’den Antalya’ya gidecek olan C.D. idaresindeki 07 ACV 244 plakalı otobüs üzerinde kontrol yaptı.Önceki seferinde 9 saat 40 dakika araç kullanarak yasal süreyi aşan C.D.’ye idari para cezası uygulandı.


Fren sisteminin arızalı olduğu tespit edilen otobüsün otogardan çıkış yapılmasına izin verilmemesi üzerine firma, tahsis ettiği başka bir otobüs ile yolcuları Antalya’ya gönderilmek istedi. Bu otobüsü kullanacak şoför Ö.E.’nin ise 0.24 promil alkollü olduğu tespit edilince idari para cezası uygulanarak ehliyetine 6 ay el konuldu. Yolcular ise başka firmaların otobüsü ile yollarına devam etmek zorunda kaldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 13:23
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