Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı ilanında, hemşire ve sağlık personeli kadrolarına 43 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı bildirildi. Personel alımına başvuru yapacak adayların en az ortaöğretim mezunları arasında olması gerektiği bildirildi. İşte merak edilen haberin detayları…

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alımı ne zaman?

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurular 5 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi hemşire ve sağlık personel alım şartları nelerdir?

a)-T.C vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından yoksun olmamak

1- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

2- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

3- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak

2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

3- 2020 KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.