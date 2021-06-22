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Ekonomi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, ilanla duyurduğu birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alacak.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 14:13:00 -
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 64 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23.,24. ve 26  ncı  maddeleri  ile  madde  23(c),  24(d)  ve  26(a)’ya  dayanılarak  hazırlanan  ve  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığı’nca  onaylanan  Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuru Asgari Şartlarına ve puan hesaplama tablosuna Personel Dairesi Başkanlığı internet adresi doküman arşivinden ulaşılabilir.

Başvurular şahsen veya resmi vekaletname ile yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular 22.06.2021 tarihinden itibaren 15  gün süre ile sınırlı olup Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlık/Müdürlüklere başvurulması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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