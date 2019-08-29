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Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı adliyeye sevk edildi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:23
Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Eskişehir merkezli3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye getirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinceuyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da 160 polisin katıldığı drone destekli operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki sorgularının sürdüğü öğrenildi. 

Operasyonda, şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 302,66 gram sentetik uyuşturucu, 10,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 37 uyuşturucu hap, öğütücü aparat, üç tabanca, 10 fişek ile iki hassas terazi ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:23
  1. Eskişehir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Drone destekli operasyon
  5. tabanca
  6. fişek
  7. uyuşturucu hap
  8. öğütücü aparat
  9. skunk (genetiği değiştirilmiş esrar)
  10. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  11. sentetik uyuşturucu
  12. uyuşturucu ticareti yapmak
  13. adliyeye sevk

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