Eskişehir Gökmeydanı Spor Kulübü’nde ‘Taekwondo Kuşak Terfi Sınavı’ heyecanı yaşandı.

Eskişehir Gökmeydan Spor Salonu’nda gerçekleştirilen sınava, 64 sporcu katıldı. Kulüp Antrenörü Elif Çatal nezaretinde eğitimlerini alarak ‘Taekwondo Kuşak Sınavı’na giren sporcular; 4 kişilik sınav komisyonuna ve gözlemciye öğrendikleri temel teknikleri ve yeteneklerini sergilediler. Renkli kuşak sahibi sporcularında; sınav sonrasında salonda yaptığı gösteriler adeta nefesleri kesti.

Gökmeydan Spor Kulüp Antrenörü Elif Çatal, yaptığı açıklamada, ‘’Ailelerin yoğun ilgi ve desteğiyle taekwondo branşında Gökmeydan Spor Kulübü’nün alt yapısı çok iyi noktalara geldi. Şu anda 64 sporcumuz, burada aldığı eğitimlerle geleceğe dair güzel sinyaller veriyor. Burada kuşak sınavına katılanlar içerisinde, yakın gelecekte çok iyi sporcular çıkabilecek kabiliyette isimler var. Biz onların üzerine de çok eğiliyoruz. Kısmet olursa bu sporcularımız; çok iyi çalışıp, ailelerinde gerekli destekleriyle, önümüzdeki yıllarda Eskişehir’imiz ve kulübümüz adına boy göstererek, önemli başarılara imza atacaklardır ve biz buna inanıyoruz" dedi.

Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım ise, ‘’Gökmeydan Spor Kulübü olarak, tüm spor branşlarına önem veriyoruz. Bunların içerisinde taekwondo branşının ayrı bir yeri ve önemi var. Üçüncü kademe Antrenörümüz Elif Çatal ile çalışmanın onuru ve gururu ile Taekwondo Kuşak Sınavı’na katılan sporcularımızdan gelecekte uluslararası ölçekte başarılar bekliyoruz. Bu anlamda; kuşak sınavına katılarak bir üst kuşağa terfi eden tüm sporcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.